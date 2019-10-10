Нью-Йорк, США, , 15:32 — REGNUM Мэтт и Росс Дафферы ещё не приняли решение по поводу судьбы шерифа Джима Хоппера. Об этом стало известно в тот момент, когда актер Дэвид Харбор пришел на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом».

В какой-то момент ведущий задал Харбору вопрос о том, жив ли его персонаж и актёр решил прямо в эфире позвонить шоураннерам.

«Я мёртв?», — спросил у них Харбор. «Мы пока не определились, Дэвид», — ответил ему один из братьев, явно не ожидавших звонка от актёра.

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Напомним, в финальном эпизоде третьего сезона сериала «Очень странные дела» шериф Джим Хоппер исчез после того, как Джойс Байерс (Вайнона Райдер) взорвала устройство, открывавшее врата в «изнанку» (параллельный мир во вселенной «Очень странных дел»).

В сцене после титров создатели сериала дали его поклонникам понять, что на некой «секретной русской базе» содержится какой-то американец. Многие фанаты решили, что таким образом Дафферы намекнули им на то, что Джим Хоппер жив.

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