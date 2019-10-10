Пермь, , 15:19 — REGNUM Постановку оперы «Фаэтон» Жана-Батиста Люлли, созданную в Пермском театре оперы и балета, покажут в кинотеатрах по всей стране, об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Опера «Фаэтон» Андрей Чунтомов

Произведение было создано совместно с Королевской оперой Версаля, его премьера состоялась в Перми в 2018 году, после чего была продемонстрирована во Франции.

«Над «Фаэтоном» под руководством режиссера-постановщика Бенжамена Лазара и дирижера, руководителя французского ансамбля Le Poème Harmonique Венсана Дюместра работала команда мастеров барочного театра вместе с хором и оркестром musicAeterna», — отмечают в пресс-службе театра.

Увидеть постановку можно будет 20 октября в рамках проекта TheatreHD. По всей стране ее будут демонстрировать свыше 50 кинотеатров. На сцену Пермского театра оперы и балета опера «Фаэтон», скорее всего, не вернется.

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