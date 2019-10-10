Ставрополь, , 15:24 — REGNUM Итоги первого конкурса «Сувенир Ставрополья» подвели в краевом центре накануне, 9 октября. Лучшим брендом региона в 2019 году жюри признало набор фарфоровых изделий мастера из Кисловодска Амина Узденова, пишет ТАСС.

В конкурсе приняли участие более 350 человек. Во второй тур прошли 65 работ, которые в День края (21 сентября) были представлены на главной площадке праздника — Александровской площади в Ставрополе.

Конкурс проходил по четырем номинациям. Лучшим гастрономическим сувениром признали подарочный набор мясной продукции предпринимателя Александра Удовитченко из города Светлограда. В номинации «Идея сувенира» победила Дарья Кирин из Ставрополя, предложившая создать настольный органайзер в виде слона. «Сувениром Ставрополья» стала коллекция изделий из керамики «Легенды Сарматского моря» Анны Багдасаровой и Катерины Ли из Ставрополя.

На церемонии оглашения победителей председатель жюри, руководитель регионального союза дизайнеров Юрий Бударин выступил с инициативой сделать конкурс ежегодным.