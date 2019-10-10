Стокгольм, , 14:51 — REGNUM Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук стала обладательницей Нобелевской премии в области литературы 2018 года. Об этом сегодня, 10 октября, объявила Шведская академия.

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«Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице Ольге Токарчук», — говорится в сообщении академии в Twitter.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1182249645692588032

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Уточняется, что премии польская писательница удостоена «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, также названо и имя лауреата Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Им стал австрийский писатель Петер Хандке. Премию ему присудили за «влиятельную работу, в которой с языковой изобретательностью исследована периферия и специфика человеческого опыта».

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