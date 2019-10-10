Москва, , 14:36 — REGNUM Дима Билан намекнул на то, что он может в третий раз поехать на конкурс «Евровидение». Соответствующее заявление он сделал во время трансляции очередного выпуска шоу «Алёна», который был показана 10 октября на YouTube-канале журнала Super.

Певец, отвечая на вопросы ведущей, отметил, что он считает правильным механизм национального отбора, и задался вопросом о том, есть ли у него шансы вновь поехать на «Евровидение». При этом Билан добавил, что его фанаты и поклонники песенного конкурса могут подумать о таком развитии событий.

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Дима Билан в 2006 году занял на «Еровидении» второе место благодаря песне Believe. В 2008 году певец вновь участвовал в конкурсе, помогали ему в этом фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач Эдвин Мартон. В результате Билану удалось занять первое место.

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