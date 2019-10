Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Юэн Макгрегор назвал «феминистским» предстоящий кинокомикс студии DC «Хищные птицы». Об этом 10 октября сообщил портал We Got This Covered.

Актёр заявил, что это именно то, что его интересует в будущей картине режиссера Кэти Янь. Он отметил, что сценарий «Хищных птиц» «реально смотрит на женоненавистничество».

«И я думаю, что нам это нужно, нам нужно больше осознавать, как мы ведем себя с противоположным полом. Нас нужно научить меняться», — сказал Макгрегор, добавив, что в диалогах «Хищных птиц» всегда присутствует намек на «ежедневное женоненавистничество», которое показывают люди, не понимая этого.

«Все это показано в сценарии очень тонко. Я нашел это блестящим», — заявил актёр.

Премьера кинокомикса «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» запланирована на 6 февраля 2020 года. В качестве продюсеров проекта выступили Сью Кролл, Марго Робби и Брайан Унклесс.

