Ташкент, , 13:12 — REGNUM В Узбекистане утвердили перечень недвижимых объектов материального культурного наследия республики, сообщает 10 октября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Отмечается, что в стране насчитывается 8208 недвижимых объектов, в том числе 4748 памятников археологии, 2250 — памятников архитектуры, 678 — памятников монументального искусства и 532 — достопримечательностей.

Отмечается, что к объекты, включенные в национальный перечень, не может быть применен залог и ипотека, за исключением объектов, находящихся в частной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о создании департамента культурного наследия при министерстве культуры республики.

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