Сеул, , 12:41 — REGNUM В Польше пройдет выставка, посвященная истории и культуре Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального музея Кореи.

Yonhap News

По их словам, выставка «Искусство Кореи», приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений, пройдет в Национальном Музее в Варшаве в период с 11 октября текущего года по 12 января 2020 года.

Известно, что это первая корейская выставка, организованная в Восточной Европе, на которой будет представлено 244 экспоната.

Как отмечают представители музея, в выставке будут представлены экспонаты пяти временных промежутков (доисторическое время, эпоха трех государств, период Объединенного Силла, эпоха Корё, эпоха Чосон).

Напомним, что в 2015 году Национальный музей Кореи организовал совместные выставки с 19 музеями Польши.