Москва, , 12:04 — REGNUM В Азербайджане пройдут с 11 по 13 октября 2019 года пройдут Дни культуры России, сообщили в Минкультуры РФ.

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Откроет Дни культуры концерт ансамбля «Березка». Состоятся концерты и других известных российских исполнителей и коллективов.

Отмечается, что Дни культуры реализуется между Россией и Азербайджаном с 1994 года. Ежегодно представляют лучшие образцы музыкального, хореографического и художественного наследия народов двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−8 октября 2019 года в Азербайджане прошли Дни культуры Карачаево-Черкесии.

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