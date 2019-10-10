Москва, , 11:43 — REGNUM 10 октября Московский академический театр сатиры начнет праздновать 95-летний юбилей. В октябре и ноябре труппа покажет, специально подготовленный торжеству музыкальный спектакль «Хотим сыграть Мольера». В афише его жанр обозначен как ироничное баловство.

Как отмечено в релизе на сайте театра, «в основе — простой сюжет мольеровского «Мещанина во дворянстве», когда богатый парижский торговец во что бы то ни стало мечтает стать дворянином» По признанию постановщика действа и художественного руководителя театра Александра Ширвиндта, «мы не успеваем все должным образом подготовить: декорации сделаны на 80%, костюмы не все, актриса забеременела. Но все же решили: раз зрители пришли, то пусть идет, как идет, и начинаем якобы играть спектакль, где все время происходят накладки».

Над представлением работали поэт Юлий Ким и композитор Владимира Дашкевич. В главных ролях — Федор Добронравов и Левон Оганезов.