Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Актёр и певец Джейсон Уивер, исполнивший песни для оригинального мультфильма «Король Лев», в 1994 году отказался от единовременной выплаты в размере $2 млн в пользу $100 тыс. и авторских отчислений. Об этом 10 октября напомнил портал Сomicbook.

Издание связалось с Уивером и спросило, оказалась ли в итоге та сделка удачной для него. Певец соообщил журналистам, что он всё-таки получил те самые $2 млн. Он не сказал, какую конкретную сумму ему в итоге заплатил Disney, однако отметил, что сейчас каждый раз, когда будут использоваться его песни, он будет получать причитающуюся ему сумму.

Таким образом, Уивер получит долю кассового успеха «игрового» ремейка «Король Лев» 2019 года, который собрал в мире уже более $1,64 млрд, а впоследствии эти отчисления будут получать его дети и внуки.

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Напомним, Джейсон Уивер исполнил вокальные партии львёнка Симбы в оригинальном мультфильме «Король Лев». В 1994 году он рассказал журналистам, что его мать, поразмыслив о том, что ждёт сына в будущем, приняла соответствующее решение.

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