Лос-Анджелес, США, , 10:52 — REGNUM Любители комиксов выложили в сеть видео «Паркер», в котором показан процесс превращения Питера Паркера в «злодея», подобный тому, что происходит в фильме «Джокер». Ролик был опубликован 10 октября на портале Comicbook.

https://twitter.com/gopal_sharma10/status/1181623994446802944

Авторы ролика использовали при его создании кадры из фильмов «Человек-паук» с Тоби Магуайром. Они представили его как «трейлер» картины, которая якобы выйдет в 2019 году.

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Фильм «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли вышел на экраны 3 октября 2019 года. При бюджете $55 млн в США картина собрала уже около $96 млн, в мире — около $258 млн.

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