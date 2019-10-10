Вашингтон, , 14:34 — REGNUM С 1 ноября сразу на нескольких арт-площадках в Нью-Йорке будет проходить 19-я биеннале современного искусства Performa. Участники отметят 100-летие легендарной художественной школы Баухаус. Об этом сообщает портал Blueprint.

Площадку биеннале разделят на семь секторов. В шоу примут участие танцовщики Эмили Коатс и Ивонн Райнер — они покажут новую интерпретацию перформанса 1965 года «Части некоторых секстетов». Отдельные представления будут посвящены американскому художнику Рашиду Джонсону и Даше Жуковой, поддерживающей Performa с самого начала существования проекта.

Художник, участник и лауреат Performa Рагнар Кьяртанссон отметил в преддверии форума: «Самое хорошее в Performa — это ее главная идея, тотальное прославление искусства перформанса. Performa — это как очень хороший друг. Это больше, чем отношения между институцией и художником».

Биеннале продлится до 24 ноября 2019 года.