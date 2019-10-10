Москва, , 14:37 — REGNUM 11 октября в галерее Triumph Gallery представят персональную выставку Константина Беньковича «20.19», известного своими интервенциями в городское пространство. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

В выставку войдут скульптурные и живописные работы, созданные художником в течение 2019 года. Медийные образы, населяющие публичное информационное пространство перемешаны с повседневными и банальными вещами. Благодаря лаконичной форме, они приобретают символичное и глубокое значение.

Александр Боровский, искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Русского музея: «Бенькович так уверенно использует мотивы защиты и нападения — балаклавы, маски, бронежелеты ОМОН, а так же камеры наблюдения, коктейли Молотова и прочее. Получается такой современный городской эйдос — семантическая связанность содержания с формой, конкретная явленность сущности… Что-то давно отпечатано в подсознании и выходит наружу, почувствовав подходящую форму-повод».

Выставка продлится до 3 ноября 2019 года.