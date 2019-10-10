Москва, , 11:13 — REGNUM 17 октября Новая Третьяковка представит юбилейную выставку Василия Поленова к 175-летию со дня рождения выдающегося русского живописца. Галерея представит полное собрание живописи художника. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Выставка претендует на такой же статус и размах, как предыдущая масштабная ретроспектива — Ильи Репина, соученика Поленова по Академии художеств. Они окончили ее одновременно в 1871 году, оба получили золотую медаль и отправились в пенсионерскую поездку в Европу, где воспринимали новейшие для того времени художественные течения.

Одна из главных тем живописи Василия Поленова — евангельские сюжеты. Искусствоведы выделяют его принципиально этнографический цикл картин из земной жизни Христа в произведениях прежде всего решением образа Спасителя.

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.