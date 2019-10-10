Москва, 10 октября 2019, 16:38 — REGNUM С 22 по 27 октября Центр современной музыки и платформа Stravinsky. online на базе Московской консерватории проведет Второй Всероссийский семинар по музыкальной критике для журналистов и культурологов. Прием заявок на участие открыт до 13 октября. Об этом сообщает издание Colta.

Эдгар Дега. Оркестр. 1870
Эдгар Дега. Оркестр. 1870

Для проведения образовательных лекций были приглашены специалисты из разных областей музыкальной индустрии: журналисты — Андрей Устинов, Екатерина Бирюкова; музыкальные критики — Гюляра Садых-Заде, Алексей Мунипов, Роман Берченко, Владислав Тарнопольский; теоретики искусства — Марина Давыдова и Виктор Мизиано; музыковеды — Лариса Кириллина и Марина Раку; культурологи — Михаил Велижев и Игорь Кондаков; художник Анатолий Осмоловский.

Специальными гостями семинара станут зарубежные эксперты — известные журналисты Керстин Хольм (Германия) и Этьен Буш (Франция). Куратор программы — шеф-редактор Stravinsky. online Владислав Тарнопольский.