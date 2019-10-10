Москва, , 11:21 — REGNUM 8 октября начал свою работу проект «Гуманитарное бюро». Это первый в России проект, посвященный выполнению заказных частных исследований в сфере культуры, искусства и медиа. Об этом сообщает издание Colta.

В команду «Гуманитарного бюро» вошли молодые профессионалы, представляющие разные сферы гуманитарного знания — историки, искусствоведы, антропологи и философы. Данный сервис ориентирован на частные исследования: поиск информации в архивах и библиотеках, написание аналитических текстов, составление авторских экскурсионных маршрутов и кураторских программ.

«Мы будем искать людей с уникальным опытом и записывать их истории. Будем сидеть в архивах: подбирать документы, фотографии и кинохронику. Мы хотим помогать кинокомпаниям делать новые «Чернобыли». Для академического мира, как российского, так и зарубежного, мы должны стать глазами, руками и, насколько это возможно, головой в архивах и библиотеках» — резюмирует задачи «Гуманитарного бюро» основатель проекта, антрополог Петр Котрелев.