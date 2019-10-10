Москва, , 11:19 — REGNUM Яндекс.Студия и КиноПоиск примут участие в съемках российского кинокомикса о майоре Громе, который борется в Санкт-Петербурге со злодеем под именем Чумной Доктор. Об этом сообщает интернет-портал КиноПоиск.

Яндекс.Студия и КиноПоиск присоединились к реализации проекта издательства Bubble, приступившего к реализации российского комикса о майоре полиции Игоре Громе. После окончания съёмок онлайн-премьера фильма состоится на стриминговой платформе КиноПоиск HD.

Кинокомикс расскажет историю о майоре полиции Игоре Громе, известном своим непримиримым характером по отношению к преступникам всех видов. Вызов герою бросит Чумной Доктор, недовольный несправедливостью в обществе и решивший сам наказывать тех, кто избежал наказания благодаря своему социальному положению и достатку.