Варшава, , 10:53 — REGNUM В Варшаве стартовал фестиваль российского кино «Спутник над Польшей, который открылся показом картины «История одного назначения» российского режиссера и сценаристки Авдотьи Смирновой.

Фестиваль, проводимый уже в 12-ый раз, будет длиться 10 дней и представит зрителям 107 картин из России в 16 категориях. Организатор фестиваля Малгожата Скульская заявила о том, что с каждым годом интерес зрителей к российскому кино только растёт, но из-за политической обстановки с каждым годом все труднее найти спонсоров для проведения фестиваля.

Представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также отметил сложную политическую ситуацию в двусторонних отношениях России и Польши, но выразил надежду, что культура может стать мостом между двумя народами.