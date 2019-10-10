Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило, что сериал «Звездный путь: Пикар» выйдет на экраны 23 января 2020 года. Сюжет научно-фантастической драмы вращается вокруг легендарного капитана корабля «Энтерпрайз» Жана Люка Пикара, который благополучно вышел в отставку и спокойно занимается виноделием. Но все меняется, когда к нему приходит загадочная девушка, скрывающаяся от коварных недругов. Теперь легенда должна вернуться и отправиться в очередное приключение.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Патрик Стюарт, известный по «Люди Икс», «Гамлет», «Логан», «Пустая корона» и «Моби Дик», Сантьяго Кабрера, знакомый зрителям по картинам «Мерлин», «Декстер», «Большая маленькая ложь» и «Герои», Мишель Херд, снявшаяся в «Пляжный коп» и «Скора помощь», Элисон Пилл, сыгравшая в «Римские приключения», «Опасная игра Слоун» и «Полночь в Париже», и Иза Брионес.

В качестве шоураннеров выступил Майкл Шейбон, подаривший миру «Вундеркинды» и «Невероятное». Команду исполнительных продюсеров возглавили Аарон Байерс, участвовавший в создании «Области тьмы», и Кристен Бейер. Работу над сценарием вел Алекс Куртцман. Режиссерами стали Джонатан Фрейкс, Ханель М. Кулпеппер и Дуглас Арниокоски.