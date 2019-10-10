Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что Дэвид Ойелоуо, известный по «Дворецкий», «Королева из Катве», «Джек Ричер», «Хорошая жена» и «Отвереженные», присоединился к актерской команде сериала «Президент пропал». Сюжет политической драмы основан на одноименном романе бывшего президента США Билла Клинтона и Джеймса Паттерсона и вращается вокруг на первый взгляд посредственного вице-президента США, который волею случая вынужден занять высший пост в государстве. Теперь, герою предстоит сделать выбор между следованием партийной линии и собственными убеждениями.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили лауреат премии «Оскар» Кристофер МакКуорри, подаривший миру киноленты «Грань будущего», «Подозрительные лица», «Операция «Валькирия», «Миссия невыполнима: Последствия» и «Джек Ричер», и Энтони Пекэм.

Команду исполнительных продюсеров возглавили Билл Клинтон, Джеймс Паттерсон и Хезер Нили, благодаря которому свет увидел сериал «Клуб первых жен».