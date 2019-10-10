Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflixобъявило о том, что к актерской команде сериала «Конец гребанного мира» присоединился Тим Ки, известный по «Один день», «Молокососы», «Пип Шоу», «Внутри девятого номера» и «Траст». Сюжет криминальной драмы вращается вокруг двух семнадцатилетних подростков, сбежавших из дома и постепенно погружающихся в мир преступности и жестокости. На их пути встречаются различные персонажи с различной степенью неблагонадежности: от торговцев наркотиками до серийных убийц.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Алекс Лоутер, известный по «Игра в имитацию», «Прощай, Кристофер Робин», «Черное зеркало» и «X+ Y», Стив Орам, знакомый зрителям по картинам «Глухой пролет», «Майти Буш», «Миранда» и «Чисто английские убийства», Вунми Моссаку, снявшаяся в «Фантастические твари и где они обитают» и «Филомена», Наоми Аки, сыгравшая в «Пять» и «Доктор Кто», и Джессика Барден.

В качестве шоураннеров выступили Чарли Ковелл, подарившая миру сериалы «Люди» и «Банан», и Чарльз С. Форсман. Режиссерами картины выступили Люси Форбс и Дестини Экарага. В число исполнительных продюсеров вошли Мюррэй Фергюсон, Эд Макдональд,Энди Бейкер и Доминик Бьюкэнан.