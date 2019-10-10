Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера четвертого сезона сериала «Ривердейл». Сюжет драмы вращается вокруг компании друзей подростков, живущих в небольшом и уютном городке Ривердейл. Все меняется, когда герои решают исследовать оборотную сторону жизни города.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Коул Спроус, известный по «Большой папа», «В метре друг от друга», «Друзья» и «Грейс в огне», Лили Рейнхарт, знакомая зрителям по картинам «Закон и порядок. Специальный корпус», «Галвестон», «Короли лета» и «Хороший сосед», Кей Джей Апа, снявшийся в «Собачья жизнь» и «Чужая ненависть», Камила Мендес, сыгравшая в «Идеальное свидание» и «Новый роман», и Кейси Котт.

В качестве шоураннеров выступили Роберто Агирре-Сакаса, подарившая миру сериалы «Лузеры» и «В поиске». Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги», и Джон Голдвотер, благодаря которому свет увидел сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Работу над сценарием вели Бритта Лундин и Брайан Е. Патерсон. Режиссерами стали Роб Шейденгланц, Кевин Родни Салливан и Ли Толанд Кригер.