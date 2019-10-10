Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера сериала «Нэнси Дрю». Сюжет детективной драмы вращается вокруг уже полюбившейся зрителям девушки детектива Нэнси Дрю, которая ведет спокойную жизнь, готовится к поступлению в колледж и подрабатывает официанткой. Однако, все меняется, когда происходит очередное загадочное убийство, в котором подозревают главную героиню. Теперь девушке придется провести собственное расследование.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Тони Али, известный по «Хранители», «Команда «А», «Побег», «Мертвая зона» и «Живая мишень», Альвина Август, знакомая зрителям по картинам «Форс-мажоры», «Сверхъестественное», «Пацаны» и «Хороший доктор», Барбара Эдди, снявшийся в «Типа моя жена» и «Путешественники», Синед Карри, сыгравшая в «Я — зомби», и Кеннеди МакМанн.

В качестве шоураннеров выступили Стефани Сэвадж, подарившая миру сериалы «Сплетница» и «Династия», и Джош Шварц. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эрика Харрисон, участвовавшая в создании картин «Как избежать наказания за убийство» и «Пересекая черту», и Лизабет Ровиньский. Работу над сценарием вела Нога Ландау. Режиссером стал Ларри Тенг.