Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Райан Джонсон в настоящий момент не уверен в том, что он будет снимать новую кинотрилогию «Звёздные войны». Об этом 10 октября сообщил портал Screen Rant.

В ответ на вопрос журналистов о судьбе будущих фильмов он сообщил, что кинокомпания Lucasfilm сейчас находится в процессе «выяснения того, что она делает» и добавил, что «будет в восторге» в том случае, если проектам будет дан «зелёный свет».

Издание отмечает: Райан Джонсон впервые публично выразил неопределенность по поводу новой трилогии, ответив так, как будто она может и не выйти на экраны.

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Напомним, в ноябре 2017 года, за месяц до выхода на экраны «Последних джедаев», Lucasfilm официально объявила, что Райан Джонсон будет руководить съемками новых трёх фильмов по вселенной «Звёздных войн». Тогда же кинокомпания сообщила, что это будет совершенно новая история, никак не связанная с сагой Скайуокеров.

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