Санкт-Петербург, , 08:17 — REGNUM 10 октября в музее-заповеднике «Павловск» открывается выставка «Античные коллекции императрицы Марии Федоровны. К 260-летию со дня рождения».

В экспозиции впервые практически в полном объеме представлена коллекция, в которой наряду с мраморными статуями и бюстами есть предметы античного быта — бронзовые и терракотовые обрядовые статуэтки, амфорные ручки с клеймами, печатки с надписями, наконечники копий и стрел, игральные кости и многое другое.

По преданию, эти вещи были подарком неаполитанского короля Фердинанда IV российской царской семье. Позднее коллекция пополнилась находками из археологических раскопок на юге России.

Кроме того на выставке представлены керамические вазы из Эрмитажа и две картины из Русского музея. Экспозиция, размещенная в Итальянском зале, Парадной библиотеке императора Павла I, Кавалерском зале, Кавалергардской и Передней Павловского дворца, будет открыта для посетителей до 1 апреля 2020 года.