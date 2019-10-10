Москва, , 08:03 — REGNUM 10 октября в Театральном музее им. А.А. Бахрушина открывается портретная выставка «Первые сюжеты. Лица русской сцены на рубеже тысячелетий», которая пройдёт под эгидой III Биеннале театрального искусства.

Создатели выставочного проекта представят коллективный портрет главных актеров страны, которые удержали русский театр в эпоху катаклизмов и продолжают нести и сохранять его сейчас. Рубежной датой экспозиции станет разделение МХАТ им. Горького в 1987 году. По мнению организаторов выставки, именно это стало точкой отсчета, которая навсегда изменила театральный ландшафт страны.

Экспозиция включает более 130 фотографий выдающихся театральных деятелей, десятки записей репетиций легендарных спектаклей, а также целые фрагменты из представлений, сыгранных на площадках разных театров страны.