Москва, , 07:52 — REGNUM 10 октября в Музее русского импрессионизма в Москве открывается выставка «Импрессионизм и испанское искусство». В экспозиции представлены картины лучших испанских представителей этого художественного направления, созданные на рубеже ХХ — XIX веков. Около 60 живописных работ, скульптура и графика из тринадцати ведущих музеев Испании и частных коллекций среди которых Национальный музей искусства Каталонии, музей Монтсеррат, Музей изобразительных искусств Бильбао и другие, дополнены двумя картинами из Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Пушкинский музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка знакомит любителей живописи с творчеством восемнадцати испанских художников, которые работали вместе с французскими импрессионистами и участвовали в первых выставках нового направления в европейском искусстве. На выставке демонстрируются картины Хоакина Сорольи, Рамона Казаса, Мариана Пиделасерры, Игнази Мальола, Сантьяго Русиньоля, Рикарда Каналса, Игнасио Cулоаги, Жоакима Мира, Пере Изерна, графика Дарио де Регойоса, Изидре Нонеля и скульптура Рикарда Гино.

Художники стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. Среди российских художников, отдавших дань этому направлению, такие мастера как, Константин Коровин, Валентин Серов, Петр Кончаловский и Борис Кустодиев. Выставка продолжит работу до 26 января 2020 года.

Куратором проекта выступил известный историк искусства и писатель из Каталонии Франческо Фонбона.