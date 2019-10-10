Пекин, , 03:53 — REGNUM В Китае было издано 26-томное собрание сочинений нобелевского лауреата Мо Яня, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

По случаю издания его трудов в Пекине 9 октября прошла торжественная церемония, на которой также были представлены электронные книги и аудиокниги ряда полноразмерных романов автора, включая «Лягушку» и «Большие груди и широкие бёдра».

Коллекция была издана Чжэцзянским литературным и художественным издательством и содержит все романы Мо, более 100 его рассказов и повестей, восемь сценариев пьес и по меньшей мере 300 его эссе и речей. Коллекция также содержит 180 фотографий, включая фото Мо, кадры адаптированный версий его работ и рукописей.

Напомним, что Мо Янь является современным китайским писателем, почетным доктором филологии Открытого университета Гонконга, лауреатом Нобелевской премии по литературе 2012 года с формулировкой за «галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки, историю и современность».