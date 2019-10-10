Пекин, , 03:42 — REGNUM В Китае состоялась премьера документального фильма «Истории Чжэцзяна» производства China International Publishing Group, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Документальная лента рассказывает истории лорда Майкла Бейтса, члена Палаты Лордов Парламента Великобритании и его жены Ли Сюэлинь, которая провела месяц в переездах между городами Ханчжоу и Вэньчжоу провинции Чжэцзян.

Бейтс со свойственным ему любопытством и рефлексией был обеспокоен такими вопросами, как борьба с бедностью, а также считал «прозрачные воды и пышные горы бесценными активами». Он приезжает в Чжэцзянскую деревню — станцию отправления железной дороги Китай — Европа и древнюю чайную плантацию.

Документальный фильм также показывает пересечение героя с фермерами, рабочими, предпринимателями и артистами, отражая чувства этих людей на пути развития, которое длится уже семь десятилетий во имя лучшей жизни китайского народа.

Фильм стартует официально с 13 октября на телеканалах CNBC, вебсайте Wall Street Journal и Центральном телевидении Китая (CCTV), а также на ряде прочих медийных площадок.

Читайте ранее в этом сюжете: Трио патриотических фильмов «сделали» китайскую кассу на праздниках