Красноярск, , 02:42 — REGNUM Выставка работ художника Бориса Яковлевича Ряузова открылась 9 октября в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлены 96 работ Ряузова, охватывающих период с 50-х и до начала 90-х годов двадцатого века. Картины признанного мастера пейзажа открывают зрителям удивительные краски Заполярья и юга Сибири. Современные города, заводы и покой северных рек, — Ряузов одинаково любил и природный и индустриальный пейзаж. Многие работы экспонируются впервые.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Бориса Ряузова, будет работать по 8 декабря.

В краевом центре запланированы и другие мероприятий в честь юбилея художника, в числе которых театрально-музыкальный спектакль-посвящение «Борис Ряузов. Река жизни» в Театре оперы и балета, Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и искусство Сибири. К 100-летию Б. Я. Ряузова», ряд презентаций и выставок.

Борис Ряузов родился 1 июля 1919 года в селе Бирючья Коса Астраханской области. Его детство прошло на севере Омской области. В 1941 Ряузов окончил Омское художественное училище и переехал в Красноярск, ставший для него родным.

В июле 1942 года 23-летний Ряузов ушел на фронт в составе 78-й Добровольческой бригады. В этом же году он был принят в Союз художников. После войны Ряузов вернулся в Красноярск, где жил и работал до самой смерти в 1994 году.

Борис Ряузов включен во всемирный рейтинг художников XVIII—XXI веков, формирующих мировое художественное наследие.

В 2005 году в Красноярске был открыт музей художника (создавался десять лет). В его фонд вошли работы Ряузова, собранные его вдовой Ниной Ряузовой.

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