9 октября 2019 | Время чтения 2 мин

На Японию возлагается ответственность не только за бесчеловечное обращение с женщинами, но и за массовые смерти «ианфу». Свидетели рисуют совершенно чудовищную картину невыносимых условий сексуальной эксплуатации девочек и девушек, что толкало их на самоубийство. Согласно некоторым оценкам, лишь 20% из них дожили до окончания войны в 1945 году.

Анатолий Кошкин, , 21:19 — REGNUM Открывшаяся в начале августа текущего года в крупном японском городе Нагоя художественная выставка вызвала неоднозначное восприятие у японцев. Причина в том, что организаторы выставки сочли возможным включить в экспозицию статую кореянки, символизирующую жертвы японской военщины «ианфу» — женщин из оккупированных Японией стран Восточной Азии, принудительно направлявшихся в годы войны в солдатские полевые бордели. Дословно «ианфу» переводится как «женщина для утешения» или «женщина для комфорта».

Как сообщает японское информационное агентство «Киодо цусин», для избежания напряженности и обеспечения безопасности два месяца назад выставка была закрыта. Напряжение было вызвано националистически настроенными элементами, которые не признают обвинения в адрес бывшей императорской армии в бесчеловечном обращении с молодыми женщинами и даже девочками. В адрес организаторов выставки посыпались жалобы и угрозы.

С другой стороны, немало японцев, включая художников и других деятелей культуры, которые воспринимают попытки убрать из экспозиции статую «ианфу» как недопустимую цензуру при выборе экспонатов.

Решение о повторном открытии выставки принято при условии, что будут соблюдены строгие меры безопасности, посетители будут регистрироваться заранее и иметь фиксированные билеты. В телерепортаже о возобновлении работы выставки показано, как служба безопасности проверяет посетителей металлоискателями, а у входа правонационалистические элементы устраивают сидячие забастовки с плакатами протеста и выкриками против проведения выставки.

По существующим данным, по мере расширения масштабов войны количество «станций утешения» (солдатских борделей) возросло до 400, и в них стали привлекать местных женщин, прежде всего, кореянок. Среди них значительный процент составляли девушки значительно моложе 21 года и просто несовершеннолетние.

В материалах об «ианфу» оценки общего количества «женщин комфорта», прошедших через «станции утешения», зависят от национальности оценивающего. Для японцев оно исчисляется несколькими десятками тысяч, для корейцев и китайцев — несколькими сотнями тысяч.

На Японию возлагается ответственность не только за бесчеловечное обращение с женщинами, но и за массовые смерти «ианфу». Свидетели рисуют совершенно чудовищную картину невыносимых условий сексуальной эксплуатации девочек и девушек, что толкало их на самоубийство. Согласно некоторым оценкам, лишь 20% из них дожили до окончания войны в 1945 году.

Корейское правительство и общественные организации этой страны многие годы ведут борьбу, добиваясь искренних извинений от имени правительства Японии перед оставшимися в живых «ианфу» и выплаты им денежных компенсаций не из общественных, а государственных фондов. Не приходится говорить, что нежелание правительства Японии в полной мере признавать совершенные японской военщиной преступления осложняет и без того непростые отношения между Сеулом и Токио.

Токио