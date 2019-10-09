Нижний Новгород, , 21:04 — REGNUM Нижний Новгород возглавил перечень самых перспективных городов России по версии журнала Forbes Life. При этом Москву составители рейтинга не включили умышленно, поскольку это столица, остальные города ранжировались в зависимости от того, насколько заметны позитивные сдвиги в урбанистике, культуре и качестве жизни в городах в течение последних 10 лет.

В качестве значимых событий, которые прошли в Нижнем Новгороде, отмечаются яркие события, которые посещают не только местные жители, но и гости из других регионов и стран. В частности, фестиваль музыки и технологий Alfa Future People, фестиваль уличного искусства «Место», «Арт-Овраг» в Выксе. Также отмечены проект «Сад имени» в первом нижегородском крематории, спектакль в локомотивном депо завода «Красное Сормово», проект реконструкции Щелоковского хутора.

В топ-10 перспективных городов также попали Санкт-Петербург, который занял второе место, Казань — третье место, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

Как сообщало ИА REGNUM, летом Нижний Новгород, единственный из российских городов, попал в число 100 самых безопасных городов мира, согласно рейтингу портала Numbeo. Лидером рейтинга, где наблюдается минимальный уровень преступности, стал город Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В десятку самых безопасных городов мира попали также столица Катара — Доха, канадский Квебек, немецкий Мюнхен, Тайбэй — столица Тайваня, Дубай — город и эмират на побережье Персидского залива в ОАЭ, швейцарские Цюрих и Берн, китайский Гонконг и турецкий Эскишехир.

Нижний Новгород занял 54-ю позицию рейтинга. 133-е место занял Санкт-Петербург, Москва расположилась на 144 позиции. Также в рейтинг вошел Екатеринбург на 199-м месте и Новосибирск — на 204-м.