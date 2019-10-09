Цхинвал, , 19:04 — REGNUM Труппа Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова отправится с гастролями во Владикавказ. Об этом 9 октября сообщает информагентство «Рес».

С 26 по 30 октября труппа выступит на сцене Северо-Осетинского государственного Академического театра им. В.В. Тхапсаева со спектаклем «Фатима» по одноименному произведению Коста Хетагурова в постановке режиссера Тамерлана Дзудцова. Также зрителям будут представлены четыре комедии и три детских спектакля.

4−8 ноября Юго-Осетинский театр планирует принять участие и в кавказском театральном фестивале в Северной Осетии «Сцена без границ».

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