Новочеркасск, Ростовская область, , 16:52 — REGNUM В столице донского и мирового казачества Новочеркасске (Ростовская область) состоится ставший уже традиционным марш казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Торжества, посвящённые празднику Покрова Пресвятой Богородицы, состоятся 14 октября, сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

Донские казаки из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия возложат цветы к памятникам донским атаманам Матвею Платову, Ермаку, Якову Бакланову, а также к монументу Примирения и согласия. Затем в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе состоится Божественная литургия.

На проспекте Платовском откроется фестиваль «Казачьему роду — нет переводу», на площади Ермака пройдет построение парадных расчётов донских казаков и кадет.

Кроме того, запланированы выставка военной техники и современных образцов пожарно-спасательной техники, показательные выступления тяжелоатлетов и борцов греко-римского стиля, мастер-классы на казачью тематику.