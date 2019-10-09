Рига, 9 октября 2019, 16:40 — REGNUM Выставка работ русского художника-мариниста Ивана Айвазовского открылась в здании Биржи в Старой Риге. Об этом пишет портал LSM.

Иван Айвазовский. Шторм на Черном море. 1893
Иван Айвазовский. Шторм на Черном море. 1893

Чтобы собрать достаточное количество работ мастера, экспозицию представили сразу пять музеев. Иван Айвазовский считается в Риге армянским художником. Его последняя выставка состоялась при жизни, в 1886 году, когда территория современной Латвии входила в состав Российской империи. Тогда экспозицию составила 21 картина, а сегодня представлена 23. Часть работ доставили в Ригу с Украины и Эстонии.

Куратор выставки Ксения Рудзите считает, что Айвазовский, как никто умел работать со светом. Поэтому выставка и называется «Метафизика света».

«В 19 веке многие не верили, что подобные эффекты возможно создавать кистью на холсте и искали иные источники света», — рассказала Рудзите.

Кроме Айвазовского, который представлен отдельно, посетители могут ознакомиться с работами ещё 11 художников из Германии, Нидерландов, Франции, Италии и Норвегии.

Экспозиция будет доступна до 5 января 2020 года.