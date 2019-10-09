Рига, , 16:40 — REGNUM Выставка работ русского художника-мариниста Ивана Айвазовского открылась в здании Биржи в Старой Риге. Об этом пишет портал LSM.

Иван Айвазовский. Шторм на Черном море. 1893

Чтобы собрать достаточное количество работ мастера, экспозицию представили сразу пять музеев. Иван Айвазовский считается в Риге армянским художником. Его последняя выставка состоялась при жизни, в 1886 году, когда территория современной Латвии входила в состав Российской империи. Тогда экспозицию составила 21 картина, а сегодня представлена 23. Часть работ доставили в Ригу с Украины и Эстонии.

Куратор выставки Ксения Рудзите считает, что Айвазовский, как никто умел работать со светом. Поэтому выставка и называется «Метафизика света».

«В 19 веке многие не верили, что подобные эффекты возможно создавать кистью на холсте и искали иные источники света», — рассказала Рудзите.

Кроме Айвазовского, который представлен отдельно, посетители могут ознакомиться с работами ещё 11 художников из Германии, Нидерландов, Франции, Италии и Норвегии.

Экспозиция будет доступна до 5 января 2020 года.