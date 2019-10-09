Нью-Дели, , 15:18 — REGNUM В доме-музее Рерихов, расположенном в гималайской долине Кулу, к 145-летию со дня рождения известного русского художника Николаю Рериха были открыт его бюст и бюст его супруги Елены Рерих.

По словам российского куратора Международного мемориального треста Рерихов и сотрудника Международного центра Рерихов Ларисы Сургиной, приводимым ТАСС, это два первых памятника художника и его жены в Индии.

«Автором этих бюстов стал известный скульптор Алексей Леонов. Он тонко чувствует духовную составляющую тех людей, скульптурные портреты которых он делает», — рассказала Сургина.

Также она отметила, что за основу при создании данных бюстов были взяты прижизненные фотографии Николая Рериха и его супруги.

«Удивительно, что до сих пор в Индии не было памятников Николаю Рериху, хотя хорошо известна его роль и роль его семьи в развитии отношения между народами наших стран», — подчеркнула Сургина и добавила, что всему свое время и теперь памятники установлены в имении Рерихов в индийской долине Кулу, напротив дома, где они когда-то жили.

Напомним, Николай Рерих является основателем известной династии художников, ученых и мыслителей, чья деятельность связана с Индией. Он, написал около 7 тысяч картин, многие из которых и сегодня присутствуют на выставках в музеях и галереях мира. Также Рерих является автором около 30 литературных трудов, в том числе «Алтай — Гималаи: путевой дневник», «Восток-Запад» и «Сердце Азии».

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