Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев приветствовал участников и гостей проходящего в Санкт-Петербурге четвертого Международного фестиваля народной песни «Добровидение». Телеграмма опубликована на сайте правительства.

По словам премьер-министра, такие фестивали не просто помогают этнической музыке зазвучать в полную силу, но и сближают людей разных национальностей и культур, а также дают им возможность лучше узнать друг друга.

Напомним, музыкальный фестиваль «Добровидение» пройдет в Санкт-Петербурге 9−10 октября. Площадка фестиваля находится на берегу Финского залива у оконечности Крестовского острова. Открытие состоялось 9 октября в Российском Этнографическом Музее. Выступление академических и народных хоров, вокальных ансамблей и групп состоится 10 октября.

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