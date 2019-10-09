Москва, , 13:56 — REGNUM XIII международный общественно-культурный форум «Живая традиция» пройдет с 5 по 10 ноября в Москве и будет посвящён Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери.

Организатором форума выступает Российский фольклорный союз — общероссийская общественная организация, созданная в 1989 году для изучения и воссоздания фольклорных традиций народов России как неотъемлемой части отечественной культуры и современного культурного процесса. Союз объединяет фольклорные ансамбли, центры, студии и школы традиционной народной культуры, историко-этнографические клубы и другие культурные институты. В 2019 году Российский фольклорный союз отмечает своё 30-летие.

Сегодня союз имеет отделения и представительства в 47 регионах России. В руководство союза входят почетный президент РФС, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Наталья Гилярова, председатель правления союза, российский этномузыкант Сергей Старостин, заместитель председателя правления, руководитель клуба традиционной казачьей песни «Петров Вал» Ольга Ключникова и другие заслуженные деятели российской культуры.

Международный общественно-культурный форум «Живая традиция» — это визитная карточка не только Российского фольклорного союза, но и всей корневой культуры России. «Живая традиция» — это смотр жизнестокойкости, праздник народной культуры; это встречи артистов, фольклористов, этнологов, филологов, культурологов, искусствоведов, педагогов, всех, кто сохраняет самобытность и оригинальность культурного многоцветья России.

За многие годы деятельности на площадках «Живой традиции» побывали фольклорные коллективы и специалисты по традиционной культуре почти из всех регионов России. В 2019 году в форуме примут участие детские фольклорные коллективы, победители конкурса «Наследники традиций», который с 2016 года проходит в Артеке при участии Российского фольклорного союза.

Творческие лаборатории по изучению фольклорно-этнографического материала российской провинции, участие в народных молодёжных играх и танцах, встречи с единомышленниками, приобщение к традиции — часть бытия современного города. Мероприятия «Живой традиции» пройдут в центре дизайна Аrtplay, Центральном доме журналистов, в большом зале ДК Московского института стали и сплавов и др. В Год театра один из дней форума будет посвящен этнотеатру. Зрители увидят уникальные проекты народного театра на современной сцене. Гостей и участников «Живой традиции» ждут вечёрки, дискуссионные площадки, традиционная выставка-ярмарка ремесел, творческие мастерские и гала-концерт участников форума.