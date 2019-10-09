Джакарта, , 12:48 — REGNUM День музея Индонезии отпразднуют в старом городе Джакарты с 7 по 13 октября 2019 года, сообщает Antara.

По словам главы отдела по культуре министерства образования и культуры Хилмара Фарида, музей — это общественное пространство для развития культуры и место встречи людей с различным происхождением. Музей, по его словам, является очень важным учреждением для образования и культуры.

«Музей — это не только место для сохранения культуры и образования, но и пространство для веселого отдыха и обучения», — заявил Хилмар Фарид.

Напомним, День музея Индонезии ежегодно отмечается 12 октября. Дата была установлена в 1962 году, когда в Джокьякарте прошла первая музейная конференция. В настоящее время в Индонезии насчитывается около 439 музеев.