Пекин, , 10:49 — REGNUM Комедийная опера в четырех актах «Свадьба Фигаро», сочиненная Вольфгангом Амадеем Моцартом будет поставлена на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине с 24 по 30 ноября, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Постановкой оперы занимался непосредственно сам центр. Она дебютировала в 2013 году и пользовалась большой популярностью среди китайских любителей оперы. «Свадьба Фигаро» содержит итальянское либретто, написанное либреттистом Лоренце да Понте. Они были положены на музыку Моцартом. Премьера «Свадьбы» состоялась в Вене в 1786 году.

Действия, изображенные в виде фарса, происходят в замке графа Альмавивы, бабника, который настойчиво охотится за Сюзанной, невестой своего дворецкого Фигаро, предпринимая все возможное, чтобы разрушить их отношения.

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