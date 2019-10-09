Якутск, , 09:14 — REGNUM Уникальную книгу русских старожилов Якутии «Сказки Русского Устья» выпустили филологи Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) им. М. К. Аммосова совместно с русской общиной Якутии. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

Основой издания стала русскоустьинская традиция народных сказок, которая формировалась в течение трех веков. Научные сотрудники и студенты факультета перевели порядка 80 произведений с диалекта на современный литературный язык.

Русское Устье — село в Аллаиховском районе Якутии, где преимущественно проживает русское население. Уникальность места заключается в том, что многие старожилы села сохранили северно-великорусский язык XVI века. Предполагается, что село Русское Устье было основано в конце XVI века русскими выходцами из Новгорода Великого, бежавшими из центра России на край Севера от опричного режима Ивана Грозного.

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