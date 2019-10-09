Пермь, , 09:09 — REGNUM В Перми завершился Первый Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ», об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль «POST ФАКТ» Арсений Плешаков

В последний день мероприятия были подведены итоги работы лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ», а также определены победители в номинации спектакль большой и малой формы.

Лучшим спектаклем в номинации малая форма оказалась постановка Российского театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля «Пилорама Плюс». В номинации большая форма победил спектакль «Пьяные», созданный Пермским драматическим «Театром-Театром».

Идея конкурса возникла в связи с тем, что по мнению его организаторов, многие спектакли, вошедшие в лонг-лист премии «Золотая маска», но не прошедшие дальше, заслуживают не меньшего внимания со стороны зрителей. Именно такие постановки были отобраны экспертами и представлены на суд зрителей и жюри.

Фестиваль проводился впервые, однако его организаторы планируют в скором времени — как станут известны победители конкурса «Золотая маска» — начать подготовку ко второму фестивалю.

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