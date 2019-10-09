Пекин, , 08:46 — REGNUM Патриотические фильмы доминировали в китайских кинотеатрах во время празднования Дня образования КНР, собрав рекордные 5 млрд юаней (около $708 млн) кассовых сборов, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

В общей сложности 135 млн кинозрителей посетили три патриотические картины «Мой народ, моя страна», «Капитан» и «Скалолазы» с 30 сентября по 7 октября 2019 года. Фильмы собрали 2,22 млрд юаней, 1,98 млрд юаней и 823 млн юаней соответственно.

Лидирующее трио патриотических фильмов, как отмечают китайские эксперты, говорит о том, что зритель проникся инновационным и предприимчивым духом художественного творения. Кроме того, фильмы отражают национальное чувство, которое будит патриотическую страсть в китайском народе.

Напомним, что в 2019 году Китай отмечал 70-летие со дня образования Китайской Народной Республики. К этой дате китайские киноделы подготовили китайскому зрителю ряд патриотических сюрпризов.

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