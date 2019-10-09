Пекин, , 08:40 — REGNUM Фильм «Мой народ, моя страна», отражающий исторические и знаковые моменты в истории Китая с момента основания КНР в 1949 году, получил наибольшее количество баллов удовлетворенности зрительской аудитории среди прочих отечественных фильмов? показанных в Китае с 2015 года, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Китайском архиве фильмов, новая картина стала подарком китайской нации на 70-летний юбилей КНР. Она получила рекордный 91 балл из 100 по указанным выше критериям и заняла первое место из 267 китайских фильмов, которые были выпущены с начала 2015 года, сообщили в архиве.

Еще два новых фильма, которые также попали в исследование, «Капитан» и «Скалолазы». Первый рассказывает о том, как героический капитан рейса авиакомпании Sichuan Airlines аварийно сажает самолет. История основана на реальных событиях. Второй — драма о реальной жизни экспедиции китайских скалолазов, которые взбирались на гору Эверест в период с 1960 по 1975 годы.

«Капитан» занял шестое место в рейтинге зрительской удовлетворенности, набрав 87,1 балла, а «Скалолазы» — двенадцатое место с 85,4 балла.

Фильм «Мой народ, моя страна» собрал в китайском прокате уже более 2,2 млрд юаней (около $308 млрд) за прошедшие восемь дней проката.

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