Иерусалим, , 08:17 — REGNUM Дни российского кино в Тель-Авиве откроет картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Кинофестиваль российского кино пройдёт в Тель-Авиве с 30 октября по 2 ноября, на нем будут представлены картины-победители российского фестиваля «Кинотавр», среди которых организаторы фестиваля выбрали психологическую драму «Человек, который удивил всех» для открытия Дней российского кино.

Продюсер фестиваля Полина Зуева отметила, что проходящий уже восьмой раз фестиваль по понятным причинам привлекает внимание израильского зрителя, российские картины служат своеобразным мостом между Россией и «русской улицей» в Израиле.