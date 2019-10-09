Лондон, , 08:27 — REGNUM Известный британский актёр Роберта Паттинсона выдвинут на «Оскар» в номинации «за лучшую мужскую роль» за игру в психологическом хорроре «Маяк». Об этом сообщают РИА Новости.

Картина «Маяк» Роберта Эггерса уже получила положительные отзывы кинокритиков на Каннском кинофестивале, а сам режиссёр получил премию Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI). Уиллем Дефо, сыгравший в картине с Робертом Паттинсоном, будет претендовать на Оскар в номинации «лучший актёр второго плана».

Психологический хоррор рассказывает историю взаимоотношений старого смотрителя маяка и его молодого ассистента, прибывшего на новое место работы, но не готового к предстоящим испытаниям.