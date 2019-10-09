Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам проверки целевого и эффективного использования средств господдержки кинематографа в 2017—2018 года, которая проводилась Счетной палатой РФ, российское кино укрепило свои позиции в национальном сегменте, но стало менее популярно в мире. Об этом сообщают РИА Новости.

Счетная палата отметила снижение количества зрителей российского кино за рубежом на 15%, итоговое количество зрителей, посмотревших российские картины за рубежом составило 8 миллионов человек.

Контрольное ведомство указало на то, что Министерству культуры стоит обратить внимание на зарубежный опыт при продвижении российских картин. К примеру, во Франции все игроки на рынке обязаны отдавать государству часть дохода от проката картин для перераспределения средств в целях поддержки отечественных картин.