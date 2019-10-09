Москва, , 08:22 — REGNUM Организаторы открытого северокавказского фестиваля кино и телевидения «Кунаки» и Международного фестиваля кино тюркских стран и регионов подписали соглашение о совместном сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Организатор кинофестиваля «Кунаки» Элана Кусова заявила о том, что фестиваль уже сотрудничает с фестивалем мусульманского кино в Татарстане, с казахским международным фестивалем Айманова, а также с фестивалем фотографов и видеографов Северного Кавказа «Два крыла». Сотрудничество с фестивалем тюркских стран и регионов ещё больше поспособствует продвижению фестиваля «Кунаки» на международной арене.

Фестиваль «Кунаки» проводится уже в 13-ый раз, из 368 заявок на участие в конкурсе было отобрано 56 картин из стран ближнего зарубежья и множества российских регионов.