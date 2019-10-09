Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала History объявило о том, что премьера финального сезона сериала «Викинги» состоится 4 декабря. Сюжет исторической драмы вращается вокруг истории полулегендарного Рагнара Лодброка и его сыновей, которые грабят христианские поселения и города, путешествуют к далеким берегам и сражаются друг с другом за власть в Скандинавии.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Густаф Скарсгард, известный по «Зло», «Кон-Тики», «Мир Дикого Запада», «Арн: Объединенное королевство» и «Арн: Рыцарь-тамплиер», Кэтрин Уинник, знакомая зрителям по картинам «Любовь с уведомлением», «50 первых поцелуев», «Доктор Хаус» и «Кости», Александр Людвиг, снявшийся в «Голодные игры» и «Уцелевший», Клайв Стэнден, сыгравший в «Намасте Лондон», «Эверест» и «Школьные годы Тома Брауна», и Алекс Хег Андерсен.

В качестве шоураннера выступил Майкл Хёрст, подаривший миру «Елизавета» и «Золотой век». Команду исполнительных продюсеров возглавили Шила Хокин, участвовавшая в создании картин «Близкие друзья», «Тюдоры», «Борджиа» и «Рассказ служанки», и Джеймс Флинн, благодаря которому свет увидели «…А в душе я танцую», «Тайна Келлс», «Прах Анджелы» и «Сияние радуги». Работу над сценарием вел Джастин Поллард. Режиссерами стали Киаран Доннелли, Кен Джиротти и Стивен Ст. Леджер.